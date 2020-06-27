شكرا لقرائتكم خبر عن «التنمية المحلية»: الميكروباصات والتاكسيات تعمل على مدار 24 ساعة بداية من اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث الرسمي باسم وزارة التنمية المحلية، إنه بحلول الساعة 12 صباحا لن يتم تسيير وسائل النقل العام ومترو الأنفاق والقطارات.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن سيارات النقل الخاصة مثل الميكروباص تعمل بشكل طبيعي على مدار ساعات اليوم.

وكشف المتحدث الرسمي باسم وزارة التنمية المحلية أن الميكروباصات والتاكسيات وخدمة أوبر وكريم مستمرة على مدار 24 ساعة في اليوم، كما يتم التنقل بالسيارة الخاصة على مدار اليوم.

وأشار الدكتور خالد قاسم إلى أن المحال التجارية تغلق الساعة التاسعة مساءا والكافيهات والمطاعم تغلق الساعة العاشرة مساءا، موضحا أن من يخالف قرارات الغلق سيتم سحب رخصة مدير المكان ووقف نشاط المنشأة مع غلقها.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم وزارة التنمية المحلية أن الأندية ومراكز الشباب تعمل على تطهير وتعقيم منشآتها حتى يتم إعادتها للعمل بداية من الأول من شهر يوليو المقبل.

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