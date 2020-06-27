شكرا لقرائتكم خبر عن برلماني: نقل ولاية الساحل الشمالي لهيئة المجتمعات العمرانية هدفه مساعدة المواطنين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال النائب محمد عبدالغني، عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، إن قرار نقل تبعية أراضي الساحل الشمالي إلى هيئة المجتمعات العمرانية صائب جدًا وتأخر كثيرًا، لأن الساحل الشمالي كان في حاجة لتقسيم جيد للأراضي لزيادة التنمية العقارية.

وتابع «عبدالغني»، خلال حواره مع إبراهيم الشواربي برنامج «حوار واستثمار»، مساء السبت، أن هناك الكثير من المشاريع في الساحل الشمالي تعثرت بسبب عدم وجود جهة واحدة تتبع لها الأراضي، مشيرًا إلى أن هذا القرار يهدف لتقنين الأراضي بشكل عام، والإسراع من عملية ضبط ملكية الأراضي.

وأشار إلى أن مخطط تنمية الساحل الشمالي في مراحلة الأخيرة، ويتمحور حول جعل الساحل منطقة تنمية مستدامة تعمل طوال العام، وسيتم عرض هذا المخطط على القيادة السياسية لاعتماده الفترة المقبلة.

ولفت إلى أنه تقدم بمجموعة من طلبات الاحاطة حول تقنين الأراضي في كل مصر، وبإذن الله سيكون هناك قرار قريب حول هذا الامر.