شكرا لقرائتكم خبر عن «التربية والتعليم»: طلاب الدبلومات الفنية يؤدون 431 امتحان عملي داخل 1240 لجنة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أدى، صباح اليوم السبت، طلاب الدبلومات الفنية امتحانات المواد العملية (الدور الأول) للعام الدراسي الحالي 2019/2020، التي تبلغ 431 مادة في النوعيات (صناعي، زراعي، تجاري، فندقي)، داخل 1240 لجنة موزعة على جميع المديريات التعليمية.

وقال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون التعليم الفني، إن الامتحانات في يومها الأول سارت بشكل جيد دون حدوث أية مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية؛ مضيفًا أنه تم توفير جميع الأدوات الاحترازية من كمامات قطنية وواقيات للوجه وقفازات لكل الطلاب وكل المعلمين.

ورصدت غرفة العمليات، قيام «ع.س.ر» بانتحال شخصية شقيقه الطالب بلجنة الشهيد حسام جمال الصناعية بإدارة أطسا بالفيوم رقم(130)، نظام عمال تخصص تركيبات كهربية، وتم ضبطه وعمل محضر بالواقعة وإبلاغ الشرطة.

كما رصدت الغرفة بعض الحالات الصحية المختلفة خلال اليوم الأول، حيث تغيب رئيس لجنة بنها الميكانيكية رقم (556) لشعوره بالإعياء وتم اتخاذ اللازم وتصعيد المراقب الأول للقيام بعمل رئيس اللجنة من قبل لجنة الإدارة، كما تم رصد حالة إعياء لأحد الطلاب وتم نقله إلى المستشفى وذلك وفقًا لتقرير المسؤول الصحي باللجنة.

وتستمر الامتحانات العملية حتى يوم 20 يوليو 2020، حيث يؤدي أكثر من 650 ألف طالب وطالبة امتحانات المواد العملية والمعملية، والتي تبلغ 431 مادة في النوعيات (صناعي، زراعي، تجاري، فندقي).

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