شكرا لقرائتكم خبر عن «المنشآت السياحية»: لا يمكن التلاعب في أسعار الكافيهات والمطاعم مهما بلغت الخسائر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال عادل المصري، رئيس غرفة المنشآت ىالسياحية، إنه من الأفضل ترك المقاعد كما هي في المطاعم والكافيهات مع وضع يافتة ممنوع الجلوس، لأنه في حال تفريغ الكافيه أو المطعم من نصف الكراسي سيسهل على المواطنين تقريب المقاعد.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة البلد، أن العدد المسموح به في المنضدة الواحدة 6 أشخاص.

ولفت إلى أن أن نسبة الـ 25 % لا تلبي التكلفة الثابتة من أسعار مرافق وعمالة ولهذا فإن نسبة الـ 50% توصل لنسبة التعادل مع التكلفة.

وأكد عادل المصري، أن الأسعار معتمدة من قبل وزارة السياحة ولا يمكن زيادتها كما أنها موضوعة في مكان بارز في الكافيه أو المطعم ولا يجوزالتلاعب فيها مهما بلغت خسارة الكافيه أو المطعم.