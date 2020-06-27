شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة دمنهور يذبح عجلين وخروفين لمحاربة الغلاء: الكيلو بـ80 جنيهًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام الدكتور عبيد صالح، رئيس جامعة دمنهور، السبت، بذبح عجلين وخروفين من مزارع الجامعة بنفسه، لطرحهما للبيع للجمهور بسعر مخفض لمحاربة الغلاء.

وقال «صالح» في تصريحات صحفية، إن الجامعة تقوم بتوفير اللحوم الطازجة بقري وضأن من خلال ذبح عجلين بسعر ٨٠ جنيهًا للكيلو، وكذلك ذبح خروفين وطرحهما للجمهور، لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين ومحاربة غلاء الأسعار.

وأشار إلى أنه قام بفحص الذبائح بنفسه باعتبار أنه أستاذ الرقابة الصحية وتكنولوجيا سلامة الغذاء، للتأكد من صلاحياتها وخلوها من الأمراض حيث أنها تربى بمزارع كليتي الزراعة والطب البيطري بجامعة دمنهور.

وأضاف أن طرح اللحوم للجمهور بهدف رفع المعاناة عن المواطنين في ظل هذه الظروف التي تمر بها البلاد بسبب انتشار جائحة فيرس كورونا، وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى لأجهزة الدولة باتخاذ كافة الإجراءات للتخفيف عن كاهل المواطنين لتوفير السلع الأساسية والغذائية بأسعار مناسبة.