شكرا لقرائتكم خبر عن «المنشآت السياحية» توضح كيفية تحديد نسبة الـ25% في المطاعم والكافيهات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجاب عادل المصري، رئيس غرفة المنشآت السياحية، عن الأسئلة المطروحة بشأن كيفية تحديد الـ25% التي ستعمل المطاعم والكافيهات وفقًا لها، موضحًا أن لكل مطعم حرية الاختيار في طريقة تطبيق هذه النسبة.

وقال «المصري» خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة «صدى البلد» وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، السبت، إن «النصيحة التي يمكننا تقديمها للمطاعم هي اتباع سياسة الحجز، من خلال جعل العميل يحجز مقعده قبل الحضور بيومين أو ثلاثة خاصة إذا كان المطعم ينقسم لقسمين أحدهما مفتوح والآخر مغلق».

وأضاف: «على سبيل المثال ذا طلب العميل الحجز في حين أن هناك 25 معقد من أصل مائة مقعد يتم الاعتذار له أو تأجيل الموعد، مضيفًا أنه هناك أماكن لا يمكنها تطبيق هذه القاعدة مثل المطاعم الخاصة بالوجبات السريعة التي تتمتع بنظام الحجز المسبق بل تكون بأولوية الحضور».

وتابع: «هنا تظهر المشكلة حيث يضطر العملاء الانتظار بالخارج من خلال الوقوف بالطابور، ولكن قمنا بالتنسيق مع هذه المطاعم التي تحظى بإقبال شديد بضرورة تنظيم الطابور وتنظيم المسافات بين العملاء مع منع دخول أكثر من 25% من سعة المكان الأصلية».

وعن الاقتراح بوضع ربع عدد المقاعد الأصلية داخل أي مكان، أشار رئيس غرفة المنشآت السياحية إلى أنه «تم التفكير في هذا الاقتراح ولكنه اقترح فكرة أخرى وهي ترك المقاعد الأساسية مع وضع علامات»ممنوع الجلوس«على المقاعد الإضافية، حيث إذا أُزيلت المقاعد الإضافية سيكون من السهل تقريب المعاد من بعضها وبالتالي كسر قواعد التباعد الاجتماعي».

وتابع «المصري»: «تم تحديد الحد الأقصى لعدد الأفراد على المنضدة الواحدة بحيث لا يتعدى الست أشخاص، مع الوضع في الاعتبار وجود مسافة تقدر ب2 متر بين كل منضدة والأخرة، ومسافة لا تقل عن متر بين كل شخص والآخر».

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