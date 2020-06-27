شكرا لقرائتكم خبر عن «تموين المنوفية»: تحرير 142 محضر تمويني بسبب السجائر و الخبز والكحول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد عاطف الجمال، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة المنوفية، استمرار شن الحملات اليومية للتأكد من ضبط الأسعار ومعاقبة المخالفين، حيث تم اليوم السبت، تحرير 142 محضر تموينى بنطاق المحافظة تنوع ما بين 55 محضر مخالفات للمخابز نقص وزن ومواصفات وعدم نظافة، وتحرير 87 محضر مخالفات أسواق لعدم الإعلان عن الأسعار وبيع سلع مجهولة مصدر ومخالفات أخرى.

وأضاف أنه من أبرز القضايا التي تم ضبطها، تحرير محضر ضد صاحب مخزن كحول بناحية الحي القبلي بشبين الكوم لإدارة النشاط بدون ترخيص من الجهات المختصة وتم ضبط نصف طن كحول مجهول المصدر، كما تم تحرير محضرين ضد أصحاب محلات بقالة بناحية اسطنها بمركز الباجور لامتناعهم عن بيع السجائر، وتحرير 8 محاضر بمدن قويسنا وبركة السبع ضد أصحاب محلات بقالة وذلك لبيعهم سجائر بأزيد من السعر الرسمي.

ومن جانبه شدد اللواء إبراهيم أبوليمون، محافظ المنوفية، على تكثيف الحملات التموينية الموسعة لتشديد الإحكام والرقابة على الأسواق حفاظاً على حقوق المواطنين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين لحماية المواطنين ضد أي تلاعب.