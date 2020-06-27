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شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة بني سويف» تطلق حملة 100 مليون صحة للكشف وعلاج الأمراض المزمنة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أطلقت مديرية صحة بني سويف، اليوم السبت، مبادرة 100 مليون صحة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، للكشف وعلاج الأمراض المزمنة بمراكز المحافظة السبع، وتابع الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة سير العمل بالمبادرة بعدد من المواقع للاطمئنان على توافر كافة الاحتياجات والأدوية التي تصرف للمترددين على القوافل.
وقال الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة صحة بني سويف إنه يتم استخراج قرارات نفقة الدولة لأصحاب الأمراض المزمنة وصرف العلاج وتجديد القرارات المنتهية وذلك من خلال 11 موقع من بينهم 6 مراكز للرعاية الأساسية و5 عيادات متنقلة للقوافل العلاجية بجميع مراكز المحافظة السبع.
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