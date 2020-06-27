«شباب كفرالشيخ» تشنّ حملة لتطهير وتعقيم المساجد والكنائس بالمحافظة

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
شنّت مديرية الشباب والرياضة بكفرالشيخ، السبت، حملة لتنظيف وتطهير وتعقيم المساجد والكنائس بالمحافظة، تنفيذًا للدعوة التي أطلقها الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة.
كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد أعلن، الثلاثاء، إعادة فتح دور العبادة لإداء الشعائر اليومية، مع تعليق الصلوات الجماعية الأسبوعية (مثل صلاة الجمعة والأحد بالكنيسة) لفترة للحد من التكدسات الكبيرة، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، مثل غلق دورات المياه للحد من فرص انتقال العدوى في هذه الأماكن.
جاء ذلك ضمن مجموعة من الإجراءات الاحترازية الجديدة لكل القطاعات المختلفة، سيتم تطبيقها من السبت المقبل، 27 يونيو، للتعايش مع فيروس كورونا.
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