الأزهر يقرر عودة العاملين بنظام الحضور والانصراف مع تشديد الإجراءات الوقائية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر الأزهر الشريف عودة العمل بنظام الحضور والانصراف بمختلف قطاعاته مع تشديد الإجراءات الوقائية، ونص قرار وكيل الأزهر رقم ( 1056) لسنة 2020 م على الآتى:

المادة الأولى: عودة العمل بنظم الحضور والانصراف المعمول بها بقطاعات الأزهر المختلفة ويستثنى منها العاملون المخالطون لأحد المصابين بفيروس كورونا المستجد 19، ويمنح إجازة استثنائية لا تزيد عن 14 يوما ولا تزاد إلا بموجب تقرير طبي معتمد.

المادة الثانية: على جميع قطاعات الأزهر الرئيسية والمناطق الأزهرية الإعلان عن كافة التعليمات والتدابير الاحترازية التي تكفل سلامة العاملين التي منها ارتداء الكمامات وتوفير مستلزمات التطهير والتعقيم للحماية من فيروس كورونا المستجد.

المادة الثالثة: على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه اعتبارًا من يوم الأحد

الموافق 2020/6/28 م.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أعلن يوم الثلاثاء الماضى عن مجموعة قرارات جديدة بشأن خطة التعايش مع فيروس كورونا، والإجراءات الاحترازية للحد من انتشاره بالتزامن مع عودة الحياة لطبيعتها بشكل تدريجي. وأضاف مجلس الوزراء: لو هناك احتياج لعودة كامل العمالة في قطاع ما، للوزير إرجاع القطاع بالكامل".

وجاءت القرارات كالتالي:

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1- إعادة فتح المطاعم والمقاهى والنوادي الرياضية وصالات الجيم مع السماح بتواجد 25% من طاقتها.

2- فتح دور العبادة لأداء الصلوات مع تعليق صلاة الجمعة وصلاة الأحد في الكنائس.

3- غلق المقاهي والمطاعم 10 مساء.

4- منع تناول شرب الشيشة في المقاهي.

5- غلق المحال التجارية الساعة 9 مساء.

6- استمرار غلق الحدائق والمتنزهات والشواطئ العامة.

7- استمرار غلق دور المناسبات في المساجد والكنائس.

8- فتح السينما والمسارح بنسبة 25% من طاقتها.

9- استمرار عمل المواصلات العامة حتى منتصف الليل وإعادة سيرها من 4 صباحاً.​



