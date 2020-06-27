شكرا لقرائتكم خبر عن وصول رحلة استثنائية لمصر للطيران تقل 115 مصريا من العالقين بألمانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل مطار القاهرة الدولي، مساء اليوم السبت، رحلة استثنائية تقل حوالى 115 مصريا من العالقين بألمانيا، منذ تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية بسبب فيروس كورونا المستجد.

Advertisements

وصرحت مصادر مطلعة بمطار القاهرة بأن المطار استقبل رحلة استثنائية لشركة مصر للطيران قادمة من برلين تقل 115 مصريا، وقام أطباء الحجر الصحي تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحى بمطار القاهرة الدولى، بإجراء اختبارات قياس درجات الحرارة على جميع الركاب القادمين بصالة الوصول، وتم السماح بمغادرتهم إلى منازلهم لقضاء مدة العزل المنزلي المقررة بـ 14 يوما.

جدير بالذكر أن وزير الطيران المدني الطيار محمد منار، أعلن استئناف حركة الطيران بجميع المطارات المصرية اعتبارا من أول يوليو المقبل، وذلك وفقا لضوابط وإجراءات وقائية واحترازية محددة تنفذها الدولة المصرية بالمطارات المصرية.