شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حى الدقى يقود حملة لمتابعة التزام الكافيهات والمطاعم بإجراءات الوقاية من كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قاد اللواء أحمد عبد الفتاح، رئيس حى الدقى، حملة على المقاهى والكافيهات بالحى بناء على تعليمات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بمناسبة اليوم الأول لتنفيذ قرار فتح التعامل المباشر مع الجمهور، حيث تم المرور لتوعية مديري المحلات والكافيهات بالتدابير الاحترازية من خلال تحرير إقرار للإلزام بجميع الاشتراطات المقررة، وفى حال مخالفة ذلك يتم الغلق فورا حفاظا علي الصحة العامة.

وفى السياق، قاد رئيس الحى حملة رصد بناء غرفة داخل جراج بأحد العقارات بشارع محي الدين أبو العز وتم إيقاف الأعمال وإزالتها في المهد والتحفظ على معدات البنا، ورفع إشغالات من أمام المحلات وتحرير محاضر إشغال للطريق العام بوضع حواجز بدون تصريح، كما تم رصد أحد العقارات يقوم باستغلال المساحة الجانبية وتحويلها إلى كافيه وتم رفع كل المحتويات ومصادرة الشيشة وجار اتخاذ كل الإجراءات حيال المخالفين.

وكان اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة تفقد حى شمال الجيزة للوقوف على مدى التزام المقاهى والمطاعم بتنفيذ الإجراءات الاحترازية والضوابط ومدى توافر المطهرات وارتداء الكمامات ومراعاة المسافات والتباعد بين المناضد والطاولات، خاصة بالمناطق الشعبية التى تشهد كثافات عالية من المواطنين، وذلك فى إطار حرص المحافظة على متابعة تطبيق الإجراءات والضوابط التى تم وضعها بكل حزم للحد من أنتشار فيروس كورونا.

ووجه المحافظ رئيس حى شمال بضرورة المرور الدورى على المطاعم والمقاهى لمتابعة مدى التزامهم بالاشتراطات والتدابير التى اتخذتها الدولة لفتح المنشآت لعودة الأنشطة الاقتصادية تدريجيا مع تكثيف الحملات على مدار اليوم، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وخلال الجولة ضبط محافظ الجيزة مقهى بشارع بشتيل لم تلتزم بالضوابط والاشتراطات المحددة وارتداء الرواد الكمامة وعدم مراعاة المسافات بين الترابيزات إلى جانب تعديه على الطريق العام، حيث تم تحذيره فى حال تكرار المخالفة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.