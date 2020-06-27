شكرا لقرائتكم خبر عن أسقف الجيزة يقسم الكنائس لمناطق جغرافية لدراسة قرار عودة الصلوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال القس أنطونيوس، كاهن كنيسة العذراء بالدقي، إن الأنبا ثيؤدوسيوس أسقف الجيزة قرر تقسيم الإيبراشية إلى ثلاثة مناطق جغرافية، وذلك من أجل تطبيق قرار فتح الكنائس الذى ترك فيه البابا تواضروس الحرية لكل أب أسقف طبقا لحالة الإصابات في إيبراشيته.

وأوضح القس أنطونيوس، في تصريحات خاصة لليوم السابع، أن الأسقف منح كهنة كل كنيسة الحق في تقرير عودة القداسات من عدمها حسب حالة الإصابات بين شعب الكنيسة.

Advertisements

وأشار إلى أن كهنة كنيسة العذراء الدقي يدرسون قرار فتح الكنيسة، وإن كانت غالبيتهم تميل لتأجيل قرار عودة الكنائس بسبب كثرة الإصابات بين رعايا الكنيسة.

وكان البابا تواضروس الثاني قد قرر تأجيل فتح الكنائس في ايبراشيات القاهرة والإسكندرية، ومنح كل أسقف الحق فى اتخاذ القرار حسب حالة إيبراشيته.