شكرا لقرائتكم خبر عن واعظات الأزهر يبدأن فعاليات برنامج حوارى مع فتيات عبر مجموعة من المنصات الإلكترونية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبدأ واعظات الأزهر الشريف الليلة أولى فعاليات البرنامج الحواري التوعوي مع الفتيات عبر منصات التواصل الاجتماعي، (زووم، واتساب، تليجرام)، وذلك في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، بأهمية الدور التوعوي لواعظات الأزهر الشريف واتصالهن المستمر بالجمهور، وتقديم البرامج التوعوية المناسبة للسيدات في مختلف القضايا المجتمعية المعاصرة.

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وقال الدكتور نظير عيّاد، أمين عام مجمع البحوث الإسلامية، إن هذه البرامج التوعوية المهمة لواعظات الأزهر الشريف، تأتى ضمن الجهود المستمرة التي يقدمها الأزهر الشريف من خلال وعاظه وواعظاته في قضية الوعي والتواصل المستمر مع الجمهور وتلبية احتياجاته والرد على استفساراته، خاصة تلك المرتبطة بشئون المرأة التي تمثل جزءًا مهمًا في المجتمع سواء ما يتعلق بدورها التربوي والمجتمعي ورعايتها للأجيال، أم ما يتعلق بالجانب المعرفي لديها، وأهمية أن تكون على وعي تام بكل ما يدور حولها حتى تستطيع أن تؤدي دوردها كما ينبغي.

فيما أوضحت الدكتورة إلهام شاهين مساعد الأمين العام لشئون الواعظات، أن البرنامج الشامل الذي يمثل انطلاقة مهمة ضمن جهود واعظات الأزهر، يحتوى على مجموعة متنوعة من البرامج الحوارية التوعوية، والتي تناقش كل ما تهتم به الفتاة المسلمة في أمور دينها ودنياها، حيث تشتمل هذه البرامج على: "نور وبيان لحفظ القرآن وتفسيره، كوني ذات أثر، أخلاقيات فتاة مسلمة، الحب في حياة الفتاة كيف يكون؟، فقهيات، معكن على الهواء، افتحي قلبك، أمنيات فتاة، شبهات وردود، قدوتي نساء خالدات"، مشيرة إلى أن البرنامج يُعد الأول من نوعه في التواصل الإلكتروني المباشر مع الفتيات، حيث سبقه برنامج "ذرية طيبة" للأطفال، وكذلك برنامج الدين والمرأة للسيدات خلال شهر رمضان المبارك.