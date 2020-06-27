نشرة الحوادث المسائية.. عودة عمل المحاكم وحبس سما المصري 3 سنوات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق سمير:

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم السبت، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا:

مع تطبيق الإجراءات الوقائية.. استئناف عمل المحاكم بكامل طاقتها اليوم

تستأنف المحاكم بكافة درجاتها وتخصصاتها (الابتدائية والاستئناف والنقض والمتخصصة) العمل كليًا بكامل طاقتها، اليوم السبت، مع التشديد على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية الوقائية للحد من تفشي فيروس كورونا، ومراعاة الضوابط الواردة، بقرارات رئيس الوزراء

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ضبط المتهم بتسريب امتحانات الثانوية العامة عبر جروبات "واتس آب" بأسيوط

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، أحد الأشخاص بأسيوط لإدارة "مجموعتين" على مواقع التواصل الإجتماعي يقوم من خلالهما بنشر صور أسئلة وإجابات امتحانات الثانوية العامة.

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إجازة مرضية لمصاب كورونا.. خطة النيابة الإدارية لعودة العمل أول يوليو

أصدر المستشار عصام المنشاوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية المنشور رقم 6 لسنة 2020 لتنظيم العمل بفروع النيابة في ظل توجه الدولة لعودة الحياة لطبيعتها والتعايش مع فيروس كورونا.

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في أسبوع.. الداخلية تضبط 48 ألف شخص ومركبة و1120 محل مخالفين لحظر التجوال

واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي واستمراراً للدور المنوط لكافة القطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التي أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس "كورونا" .

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تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.. الداخلية تواصل تأمين تنفيذ إزالة التعديات

واصلت أجهزة وزارة الداخلية بمعاونة الأجهزة الإدارية بمختلف المحافظات، تفعيل ضوابط تنفيذ قرارات الإزالة على كافة التعديات الواقعة على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة ومنافع الري والصرف ومجرى نهر النيل والتصدي لمحاولات البعض استغلال فترات حظر تحرك المواطنين لارتكاب تلك المخالفات.

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حبس سما المصري 3 سنوات وتغريمها 300 ألف جنيه بتهمة التحريض على الفجور

قضت الدائرة الأولى بالمحكمة الاقتصادية، بمعاقبة سما المصري 3 سنوات، وتغريمها 300 ألف جنيه بتهمة التحريض على الفجور.

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القبض على52 شخصا لمخالفتهم قرار إيقاف أعمال البناء بالمحافظات

ضبطت أجهزة وزارة الداخلية،52 شخصاً لمخالفتهم قرار وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي بإيقاف كافة صور أعمال البناء على مستوى الجمهورية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم خلال 24 ساعة الأخيرة

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السيطرة على حريق بشقة في عمارات العبور بصلاح سالم

سيطرت قوات الحماية المدنية، على حريق اندلع في شقة سكنية في عمارات العبور بطريق صلاح سالم، بعد أن دفعت بست سيارات إطفاء.

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