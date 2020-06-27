"الداخلية" توفر خدمة إلكترونية للإخطار عن الشقق والمحلات المستأجرة (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الصاوي وعلاء عمران: وفرت وزارة الداخلية، للمواطنين خدمة إلكترونية للإخطار عن الشقق والمحلات والمزارع المستأجرة عبر موقعها الإلكتروني، وتطبيق الهواتف المحمولة الذكية. وذكرت وزارة الداخلية في بيان اليوم السبت أن تلك الخطوة جاءت فى إطار الإجراءات التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا، واستمرارا لنهج وزارة الداخلية فى التخفيف عن كاهل المواطنين بتوفير الخدمات الجماهيرية التى تقدمها أجهزة الوزارة لهم بصورة مُيسرة. لمعرفة طرق متابعة إخطارات الاستئجار تابع الفيديو التالي:

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