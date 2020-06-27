"الداخلية" تتيح استخراج أوراق شئون المجندين إلكترونيا (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الصاوي وعلاء عمران:
أتاحت وزارة الداخلية، خدمات إلكترونية خاصة بالمحندين عبر بوابتها الإلكترونية وتطبيق الهواتف المحمولة الذكية.
وذكرت وزارة الداخلية في بيان لها اليوم السبت، أنها وفرت خدمات إلكترونية للإدارة العامة لشئون المجندين ومنها الخدمات الخاصة بالمواطنين السابق آداءهم للخدمة العسكرية بوزارة الداخلية والتى تقدمها الوزارة عبر بوابة الوزارة وعبر تطبيق الهواتف المحمولة الذكية.
جاء ذلك فى إطار الإجراءات التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس "كورونا"، واستمرارا لنهج وزارة الداخلية فى التخفيف عن كاهل المواطنين بتوفير الخدمات الجماهيرية التى تقدمها أجهزة الوزارة لهم بصورة مُيسرة.
للتعرف على طريقة استخراج الأوراق الخاصة بمجندين الداخلية تابع الفيديو التالي:
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