مصدر أمني ينفي فيديو اعتداء رجال الشرطة على سيدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الصاوي وعلاء عمران:

كشف مصدر أمني، حقيقة تعرض سيدة للاعتداء من قبل رجال الشرطة.

وذكر المصدر -فضل عدم ذكر اسمه- أن إحدى القنوات الفضائية الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية أذاعت مقطع فيديو زعمت خلاله تعرض إحدى السيدات للإعتداء من قِبل رجال شرطة.

وأشار إلى أنه تبين من الفحص أن مقطع الفيديو المُشار إليه قديم سبق نشرة منذ عدة سنوات.

وأوضح المصدر أن القناة أعادت نشر الفيديو فى إطار محاولات جماعة الإخوان الإرهابية والأبواق الإعلامية الموالية لها لإثارة البلبلة وتأليب الرأى العام.