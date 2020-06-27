الأنبا باخوميوس يقرر تعليق النظر في فتح كنائس البحيرة 15 يومًا

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):
قرر الأنبا باخوميوس مطران البحيرة ومطروح والخمس المدن الغربية، اليوم السبت، تعليق الصلوات بكنائس الإيبارشية لمدة 15 يومًا، على أن يعاد النظر في فتح الكنائس تدريجيًا طبقًا للظروف، باستثناء قداس عيد الرسل يوم 12 يوليو 2020، ويسمح بالصلاة لكاهن واحد و4 شمامسة فقط، و25 فردًا من الشعب مع مراعاة الاحتياطات الصحية.
وبخصوص دير القديس مكاريوس السكندري بجبل القلالي بالبحيرة، قرر الأنبا باخوميوس استمرار إغلاق الدير أمام الزيارات العامة، والأباء الكهنة وأسر الأباء الرهبان، لمدة أسبوعين من تاريخه لحين صدور تعليمات أخرى.
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