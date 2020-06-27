​القوى العاملة: تعيين 1040 بينهم 10 من ذوي الإعاقة في الشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:



أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، تعيين مديرية القوى العاملة بمحافظة الشرقية 1040 من شباب الخريجين بشركات القطاع الخاص والاستثماري، منهم 10 من ذوي الإعاقة من خلال شهادة القيد "كعب العمل" المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية بالمنشآت بنطاق المحافظة، فضلًا عن توفير 56 فرصة عمل بالقطاع الخاص.

وبحسب بيان اليوم، تلقى الوزير تقريرًا بذلك بإنجازات المديرية عن شهر مايو الماضي، كشف فيه مدحت الغمراوي مدير المديرية، أنه في مجال تشغيل ورعاية العمالة غير المنتظمة تم بتسجيل 1645 عاملاً، وصرف رعاية اجتماعية لـ24 مولودًا و5 منح زواج، فضلًا عن منحتين وفاة بإجمالي 68 ألف جنيه، فضلًا عن 10 آلاف جنيه رعاية صحية من وحدة العمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية.

وأضاف الغمراوي، أن المديرية، أجرت في مجال السلامة والصحة المهنية، تفتيشًا على 386 منشأة أسفر عن تحرير 5 محاضر سلامة وصحة مهنية، ومنح الشركات المخالفة 5 أيام مهلة قانونية، و3 حوادث جسام، وحالة وفاة واحدة نتيجة حادث طريق من خلال مفتشيها.