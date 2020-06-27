"يوم عيد".. وكيل "دينية النواب" يهنىء المصريين بافتتاح المساجد

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):
هنأ النائب اللواء شكري الجندي، وكيل اللجنة الدينية بمجلس النواب، نائب الدائرة الثانية بمركز شرطة كفرالشيخ، الشعب المصري بفتح دور العبادة في المحافظات، مؤكدًا أن هذا اليوم هو عيد حقيقي للمصريين.
وطالب الجندي المواطنين باتباع الإجراءت الوقائية، وعلى رأسها التباعد وارتداء الكمامة الطبية لوقف العدوى أو الإصابة جراء فيروس كورونا.
كما شدد وكيل اللجنة الدينية على وزارة الأوقاف، بضرورة مراعاة فروق التوقيت بين المحافظات وبعضها من خلال إصدار نتيجة بالتقويم ولمراعاة فروق التوقيت، بالمشاركة مع الهيئة العامة للمساحة المصرية.
وثمّن الجندي جهود الدولة المصرية ووزارة الأوقاف في الإجراءات المتبعة لمواجهة الأزمة في ظل الإمكانيات المادية الصعبة: "مازلنا بالاتحاد والوقوف خلف القيادة السياسية نتغلب على الصعاب، وستمر المحنة وسيبقى الوطن شامخًا بفضل الله".
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