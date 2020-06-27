بعد 150 يومًا.. الصحة تقرر إنهاء عمل مستشفى النجيلة لعزل مصابي كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:

أعلن الدكتور محمد علي، مدير مستشفى النجيلة بمطروح، أن وزارة الصحة قررت إنهاء العمل بمستشفى النجيلة كمستشفى عزل وعودته لاستقبال الحالات المرضية والعمل بكامل طاقته لخدمة المرضى.

وأضاف، في بيان اليوم، أنه تم إسناد أعمال التطوير لإحدى شركات المقاولات الكبرى لرفع كفاءة المستشفى وإعادة تطويره ورفع كفاءة البنية التحتية للمستشفى وإجراء كافة أعمال الصيانة تمهيدا لاستقبال الحالات المرضية.

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وأشار إلى أنه سيتم توفير كافة التخصصات بالمستشفى، لاستكمال النجاحات التي تميز به مستشفى النجيلة في إجراء الجراحات الكبرى والنادرة قبل تحويله لمستشفى عزل.

ولفت علي إلى أن مستشفى النجيلة يخدم مدن مطروح والغربية والنجيلة وبراني والسلوم وكان يستقبل جميع الحالات المرضية لإجراء الكشف الطبي، وإجراء العديد من العمليات الجراحية الدقيقة خاصة في أقسام الجراحة العامة والعظام والمسالك البولية وجراحة المخ والأعصاب وجراحة الأطفال والنساء والتوليد وفي جراحة المناظير والأورام والتجميل.

وتقدم "علي" بالشكر لجميع العاملين بالمستشفى من أطباء وتمريض وفنيين ممن تركوا أسرهم لفترات كبيرة وأثبتوا قدرات فائقة وقوة تحمل في تقديم الرعاية الطبية لمرضى فيروس كورونا خاصة بعد اختياره كأول مستشفى عزل بمصر، بالإضافة إلى ارتفاع معدلات الشفاء بالمستشفى بمقارنة بباقي مستشفيات مصر.