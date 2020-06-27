"نقل النواب" تحذر المحافظين من التهاون في تطبيق القانون على مخالفي مواجهة كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

طالب النائب محمد عبدالله زين الدين، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب والأمين العام لحزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة، من جميع المحافظين ورؤساء المدن والمراكز والأحياء والقرى على مستوى الجمهورية، بالتطبيق الحاسم للتعليمات والتدابير الاحترازية التي أعلنتها الحكومة مع بدء عودة النشاء خاصة داخل المطاعم والكافيهات بإجراءات احترازية والطاقة الاستيعابية 25% لمواجهة التداعيات السلبية لفيروس كورونا.

وحذر زين الدين في بيان له اليوم السبت، المحليات بجميع مستوياتها بداية من المحافظين في التعامل مع هذا الملف خاصة خلال هذه المرحلة التي يتزايد فيها عدد المصابين بفيروس كورونا، مشيدًا بحرص المواطنين على الالتزام بالتعليمات والتدابير الاحترازية التي أعلنت عنها الحكومة فيما يتعلق باستخدام الكمامات خاصة داخل مختلف وسائل المواصلات.

وطالب زين الدين المحليات باتخاذ جميع إجراءات المراقبة وتطبيق القانون والعقوبات التي جاءت فيه بكل حسم وقوة على جميع المخالفين، خاصة أن القانون به عقوبات راضعة تتضمن الحبس لمدة سنة و4 آلاف غرامة، إضافة إلى الإغلاق الفوري للمنشأة المخالفة، والمسئولية من الغد على المواطن، مؤكدًا أنه لايجب التهاون في مثل هذه القضايا الخطيرة والتي لا تهدف إلى الحفاظ على صحة المواطنين ولكن تكفل عدم انتشار فيروس كورونا.