4 آلاف سرير وإسعاف طائر.. السيسي يتفقد تجهيزات القوات المسلحة للعزل الصحي (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء اليوم السبت، بأرض المعارض تجهيزات القوات المسلحة للعزل الصحي. وتحتوي التجهيزات على مستشفيات ميدانية وقاعات عزل بقوة إجمالية 4 آلاف سرير وسيارات إسعاف مجهزة وطائرات الإسعاف الطبي الطائر.

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