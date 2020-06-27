​الأنبا يوأنس يعلن عودة فتح كنائس أسيوط وإقامة القداسات بداية من الاثنين

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):
أعلنت إيبارشية أسيوط، برئاسة الأنبا يوأنس، عودة فتح الكنائس وإقامة القداسات اليومية، بدء من يوم الاثنين المقبل.
وقال بيان صادر عن الإيبارشية، إنه سيتم إقامة القداسات اليومية بدء من الاثنين 29 يونيو، ما عدا يومي الجمعة والأحد، على أن يتم الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وأن يكون في كل قداس 25 فردًا فقط، ويتم إقامة أكثر من قداس في نفس اليوم.
وأصدر المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، قرارًا اليوم السبت، بتأجيل فتح الكنائس في محافظتي القاهرة والإسكندرية حتى منتصف يوليو، مع ترك الأمر لتقدير أسقف كل إيبارشية في باقي المحافظات.
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