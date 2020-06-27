أخبار مصر | "بإجراءات مشددة".. مقاهي مدينة نصر تعود للحياة (صور)

كتب هاني نصر العربي في السبت 27 يونيو 2020 10:15 مساءً - انت الان تقراء خبر "بإجراءات مشددة".. مقاهي مدينة نصر تعود للحياة (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

التقطت كاميرا بوابة الخليج 365 الإلكترونية عدد من الصور توثق لأول يوم في افتتاح المقاهي بمنطقة مدينة نصر بالقاهرة.

وأظهرت الصور التزام بالاشتراطات التي أعلنت عنها رئاسة الوزراء حيث تم تخفيض عدد كراسي المقهى ومنع الشيشة، وتعقيم المكان، بالإضافة لإلزام الرواد بارتداء الكمامة.

وقال المشرف على المقهى والذي يقع بشارع عباس العقاد، نحن ملتزمون بنسبة الـ 25 % المقررة، وكذلك بمنع الشيشة والألعاب التي فيها تلامس شخصي كالدومينو والطاولة وغيرها.

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وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أصدر قرارًا بالإجراءات التي سيبدأ العمل بأحكامها اعتبارًا من اليوم السبت، ولحين إشعار آخر، في إطار خطة الدولة للتعايش مع فيروس كورونا المُستجد _كوفيد - 19)، مع خضوع جميع الإجراءات للمتابعة لتقدير الموقف.

وفيما يلي نستعرض تلك الإجراءات المهمة: