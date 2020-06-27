أخبار مصر | برلماني: إجراء انتخابات الشيوخ والنواب يتوقف على نجاح تجربة الثانوية العامة

كتب هاني نصر العربي في السبت 27 يونيو 2020 10:15 مساءً - انت الان تقراء خبر برلماني: إجراء انتخابات الشيوخ والنواب يتوقف على نجاح تجربة الثانوية العامة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال اللواء حسن السيد، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أنه مع إجراء انتخابات مجلسي النواب والشيوخ علي مرحلتين بدلًا من إجرائهما في توقيت واحد، مشيرًا إلي أنه يجب مراعاة ثقافة المواطن البسيط الذي لا يستطيع الجمع بين العمليتين الانتخابيتين في توقيت واحد، الأمر الذي يُشكل عبء كبير عليه.

وأضاف في تصريح خاص إلى "الخليج 365" أن إجراء الانتخابات في موعدها الدستوري والذي ينص علي إجرائها خلال الـ60 يومًا السابقة لموعد انتهاء المجلس الحالي والمقرر أن ينتهى في 9 يناير المقبل وفقًا للدستور، يتوقف علي نجاح الدولة في تجربة الثانوية العامة.

وأوضح "السيد" أن لجان الثانوية تتكون من 15 فردا بينما لجان الانتخابات تكون بمعدل 5 أفراد علي الأكثر، فضلًا عن أن تدفق الناخبين علي لجان الانتخابات يكون بمعدل أقل من تدفق الطلاب علي لجان الثانوية العامة.

وأوضح عضو مجلس النواب، أنه يُمكن مد فترة الانتخابات إلي 5 أيام بدلًا من 3 أيام علي أن يتم فتح لجان الانتخاب بدءًا من الثامنة صباحًا حتي التاسعة مساءً، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تفرضها الحكومة لحماية المواطنين.

جدير بالذكر أن مجلس النواب، قد وافق في جلسته العامة، الأسبوع قبل الماضي، على قوانين الانتخابات مُمثلة في قانوني مجلس النواب ومجلس الشيوخ المقدمة من ائتلاف دعم مصر وعدد من النواب.

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كما وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، على مادة (3) من مشروع قانون مُقدم من النائب عبد الهادي القصبي وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 2014، وقانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014، والقانون رقم 198 لسنة 2017 في شأن الهيئة الوطنية للانتخابات، والتي تنص على أن تكون انتخابات مجلس النواب بواقع 50% للفردي و50% للقائمة.

وتنص مادة (3) بعد موافقة المجلس على الآتي: يكون انتخاب مجلس النواب بواقع (284) مقعدًا بالنظام الفردي، و(284) مقعدًا بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما.

ووافق مجلس النواب،، على المادة رقم (2) من مشروع قانون إصدار مجلس الشيوخ، والتي تنص على النظام الانتخابي لمجلس الشيوخ بالجمع بين الفردي والقائمة، ليكون 100 مقعد بالنظام الفردي و100 مقعد بنظام القائمة المغلقة المطلقة.

وجاء نص المادة (2) بعد الموافقة عليها كالتالي: يكون انتخاب مجلس الشيوخ بواقع 100 مقعد بالنظام الفردي، و100 مقعد بنظام القائمة المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما.

ورفض مجلس النواب اقتراحا من بعض النواب بالأخذ بنظام القائمة النسبية في انتخابات مجلس الشيوخ، وأقر المجلس، عدد نواب مجلس الشيوخ (300) عضوًا، وُينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السري المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 10 % من إجمالي عدد المقاعد.