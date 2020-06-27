شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن: التوصل مع نقيب الصحفيين لبحث علاوات أصحاب المعاشات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، إن القطاع الخاص لم يستبعد من الاستفادة من العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات، مضيفة أن المؤسسات الصحفية ليست قطاعا خاصا أو جهة حكومية وإنما لها طبيعة خاصة.

وأضاف وزيرة التضامن، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد موسى، عبر برنامجه "على مسئوليتى" المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك دراسة لحالات أصحاب المعاشات وموقفهم من الحصول على متجمد العلاوات، وحريصون على مصالح أصحاب المعاشات ونسعى للحصول على حقوقهم وامتيازاتهم.

Advertisements

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعى، أنه تم التوصل مع نقيب الصحفيين ضياء رشوان، والمؤسسات الصحفية لبحث علاوات أصحاب المعاشات ولدراسة قانونية دقيقة للموقف، ونحن أمناء على المال العام.

وتبدأ الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعى صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات المستفيدين منها اعتبارا من يوم الأربعاء المقبل أول شهر يوليو وهما أصحاب المعاشات المستحقين للعلاوات الخمس اعتبارا من 1 يوليو 2006 حتى 1 يوليو 2015 وحتى 2019 لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.

يأتي ذلك فى الوقت الذى تسعى فيه الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، لإصلاح العطل الفنى بموقع الهيئة، الذي تعرض له الموقع، بعد ساعات من بدء عمله صباح الخميس الماضى ، ويقوم مسؤلو الهيئة حاليا، من خلال القسم الفنى والتكنولوجي، بالعمل على تفعيل الموقع، حيث يرجح أن كثرة الدخول على الموقع سبب العطل الفنى، كما يتم تحميل بيانات أصحاب المعاشات المستحقين للعلاوات الخمس المجمدة على موقع الهيئة، وهما أصحاب المعاشات المستحقين للعلاوات الخمس اعتبارا من 1 يوليو 2006 حتى 1 يوليو 2015 وحتى 2019 لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية حتى يتمكنوا من الاستعلام عن قيمة العلاوات لكل مستحق ونسبة الزيادة لهم من خلال موقع الهيئة ومن المرجح أن يعمل الموقع بشكل فعال غدا الأحد.