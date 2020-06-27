السيسي يتفقد تجهيزات القوات المسلحة للحجر الصحى فى موجز الخليج 365

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تناول موجز ”الخليج 365”، أهم الأخبار والأحداث التى وقعت اليوم السبت، محليا وعالميا. وتناول الموجز الذى قدمه الزميلة حور محمد تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسى تجهيزات القوات المسلحة للعزل الصحى بقوة إجمالية 4 آلاف سرير. كما تناولت الزميلة خبر استقبال مطار القاهرة لــ 645 من المصريين العالقين بالسعودية والإمارات كما تناولت خبر متعلقا بقمر التربيع الأول يزين سماء مصر والوطن العربى الليلة ويشاهد بالعين المجردة. وتطرق الموجز إلى قيام وزارة الأوقاف حظر استخدام مكتبة المصاحف أو الكتب فى المساجد كما ناقشت الزميلة إعادة فتح متحفين و3 مواقع أثرية فى الإسكندرية وتناول الموجز قرار أسقف سوهاج بتأجيل فتح الكنائس لمنتصف يوليو تجنبا لزيادة حالات كورونا. ورياضيا تطرق الموجز إعلان اتحاد الكرة تسجيل 11 حالة إيجابية لكورونا فى الدورى وفنيا تناول الموجز آخر تطورات الحالة الصحية لرجاء الجداوى بعد 35 يوما فى العزل الصحى. Advertisements واختتمت حور أخبار الموجز خبر مد ساعات تشغيل الخطوط الثلاثة حتى منتصف الليل ابتداءً من اليوم بمترو الأنفاق. تناول موجز ”الخليج 365”، أهم الأخبار والأحداث التى وقعت اليوم السبت، محليا وعالميا.

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