صور.. غلق أول مقهى مخالف بمدينة كفر الشيخ لعدم حظره الشيشة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكنت حملة مكبرة بمحافظة كفر الشيخ بقيادة اللواء ياسر فاروق حفناوى، السكرتير العام المساعد لمحافظة كفر الشيخ، من غلق مقهى مخالف بمدينة كفر الشيخ، وتم ضبط شيش وطاولة يتم استخدامهم بالمقهى، وتم تحرير محضر بالواقعة وتشميع المقهى بشارع المصنع.
الحملة بإشراف اللواء شعبان مبروك رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ واللواء جمال سأموت، نائب مدير أمن كفر الشيخ، والعميد محمود الكمونى مأمور قسم أول كفرالشيخ، والمقدم محمد عادل موسى، رئيس قسم المعلومات بإدارة البحث والمقدم احمد عبدالسلام الشناوى، رئيس قسم المرافق.
وتابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، أعمال الحملة التى تفقدت مقاهى شارع الاستاد والمصنع وعدد من المطاعم، مؤكدا أنه شدد على اتباع كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
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