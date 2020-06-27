شكرا لقرائتكم خبر عن نبيلة مكرم: نشر فيديو "دعم حق مصر فى مياه نهر النيل" باللغات الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، أن الوزارة تعمل على تكليف من القيادة السياسية لمخاطبة المصريين فى الخارج والعالم أجمع بأحقية مصر فى المياه، واستوجب هذا الإمر إنتاج مقطع فيديو خاص لدعم حق مصرفى مياه نهر النيل بالعديد من اللغات الأجنبية، مشيرة إلى أن الهدف من رسالة الفيديو هو نشر الرسالة للخارج، وتأكيدا للعالم أجمع على أحقية مصر فى مياه نهر النيل، مؤكدة أن هذا المقطع سيتم نشره بلغات أخرى مثل اللغات الأفريقية والسواحلية.

وتابعت نبيلة مكرم، خلال مداخلة هاتفية فى برنامج حضرة المواطن المذاع على قناة الحدث اليوم والذى يقدمه الإعلامى سيد على، أنه جرى التواصل مع سفيرى إيطاليا واليونان، وسنشر فيديو دعم حق مصر فى مياه نهر النيل بتلك اللغات.

من جانب أخر، كانت نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، قالت إنه تم التواصل مع المصريين فى الخارج، ورعاية مبادرتهم التى تصب فى مصلحة الوطن، ونعتبرهم القوة الناعمة التى تساعد الدولة من الخارج، لتصحيح وجه النظر فى القضايا الإقليمية والدولية والتى تخص الدولة.

وأضافت نبيلة مكرم،، أن وزارة الهجرة هى مظلة مبادرات المصريين فى الخارج لنشرها على نطاقا واسعا، متابعة أن المصريين فى الخارج يفتقروا إلى وجود مادة إعلامية لمواجهة من يهاجم الدولة، فتم إنتاج الفيديو وترجمته إلى عدد من اللغات كثيرة، لتوصيل صوت مصر فى أحقيتها فى مياه النيل.