شكرا لقرائتكم خبر عن أسقف أسيوط: فتح الكنائس الإثنين المقبل و25 حاضرا بكل قداس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الأنبا يؤانس أسقف أسيوط وساحل سليم والبداري وتوابعها للكنيسة القبطية الأرثوذوكسية، اليوم السبت، بدء القداسات اليومية بجميع كنائس الإيبارشية صباح يوم الإثنين المقبل، بعد إغلاق أكثر من 3 أشهر، بسبب الإجراءات الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأكد أسقف أسيوط، عودة صلوات القداس بحضور عدد لا يتجاوز 25% من سعة الكنيسة، مع فاصل بين كل شخص وأخرٍ مسافة متر ونصف المتر من كل الجهات، مشيرًا إلى توقف القداسات بالكنائس يومي الجمعة والأحد، مع الالتزام بكافة الإجراءات الوقائية بكل جدية.

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وأشار الأنبا يوأنس، إلى عقد أكثر من قداس يوميًا في كل كنيسة بقدر الإمكان

كان البابا تواضروس قد قرر وبالنسبة لكنائس القاهرة والإسكندرية (إيبارشية قداسة البابا) وحيث أنها تشهد ارتفاعًا في نسب الإصابات والعدوى، لذا يتم تأجيل فتح الكنائس حتى منتصف يوليو، ويعاد وقتها تقييم الموقف.

وعلى سبيل الاستثناء يقام قداس يوم عيد الرسل بعددٍ محدودٍ لا يزيد عن ٢٥ فردًا مع مراعاة كافة الاحتياطات الصحية. و "إِلهُ السَّلاَمِ نَفْسُهُ يُقَدِّسُكُمْ بِالتَّمَامِ. وَلْتُحْفَظْ رُوحُكُمْ وَنَفْسُكُمْ وَجَسَدُكُمْ كَامِلَةً بِلاَ لَوْمٍ." (١ تس ٥ :