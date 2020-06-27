شكرا لقرائتكم خبر عن تسجيل أكثر من 4 ملايين و400 ألف حالة شفاء من فيروس كورونا حول العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تخطت حالات الشفاء من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، فى مختلف دول العالم حاجز الـ4 ملايين و400 ألف حالة، وتقترب حصيلة الإصابات من المليون العاشر، وكذلك تقترب أعداد الوفيات من نصف مليون حالة، وذلك وفق "ورلد ميترز".

وتعد الولايات المتحدة الأمريكية الدولة الأكثر تضررا من وباء كورونا منذ ظهوره، حيث سجلت حتى الآن أكثر من 2 مليون ونصف مليون حالة، وتأتى بعدها دولة البرازيل التى سجلت أكثر من مليون و280 ألف اصابة، وحلت ثالثا روسيا حيث تم تسجيل أكثر من 600 ألف حالة.

يذكر أن فيروس كورونا المستجد قد ظهر للمرة الأولى آواخر العام الماضى داخل مدينة ووهان الصينية، والتى انتقل منها دول العالم وتواصل معامل الأبحاث والجهات المعنية فى مختلف دول العالم الدراسات والتجارب من أجل التوصل إلى لقاح أو علاج فى أقرب وقت ممكن.