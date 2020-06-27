شكرا لقرائتكم خبر عن لايف الخليج 365.. الحكومة تتابع إجراءات المقاهى والمطاعم والإغلاق للمخالفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تناول الخليج 365 ، فى لايف جديد قدمته الزميلة حور مغيث، متابعة الحكومة تنفيذ الإجراءات المقررة فى المقاهى والمطاعم فى أول يوم لإعادة الفتح.

من جانبه قال الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية،فى لقاء مع الخليج 365، إن الوزارة تابعت عمليات الفتح التدريجى والمقاهى والمحال بالمحافظات واللالتزام بالقواعد والإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، مضيفا :"رصدنا مخالفات لاشترطات الفتح التدريجى فى بعض المقاهى اليوم، مضيفا أن أى شخص لديه أى أعراض برد أو أعراض كورونا يمنع من دخول المقهى".

وأضاف مساعد وزير التنمية المحلية أن هناك فرقا للمتابعة فى كافة المحافظات لمتابعة تطبيق الإجراءات المفروضة ، ورصد المخالفات، مشددا على أن المخالفات تعرض أصحاب المقاهى والمطاعم لعقوبات غليظة تصل إلى الغلق.