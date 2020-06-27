السيسى يتفقد تجهيزات القوات المسلحة للعزل الصحى بقوة إجمالية 4 آلاف سرير

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي بأرض المعارض تجهيزات القوات المسلحة للعزل الصحى التى تحتوى على مستشفيات ميدانية وقاعات عزل بقوة إجمالية 4 آلاف سرير وسيارات إسعاف مجهزة وطائرات الإسعاف الطبي الطائر. Advertisements صرح بدلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.

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