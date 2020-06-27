شكرا لقرائتكم خبر عن هل ينقل قياس الملابس فى المحلات عدوى كورونا؟ الصحة تجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة الصحة والسكان، أن قياس الملابس فى المحلات في حد ذاته لا يعد مصدرا لنقل عدوى كورونا، ولكن العدوى تنتقل من خلال لمس الملابس بالأيدى، ثم وضعها على الأنف أو الفم أو اقتراب الملابس من الفم أو الأنف وتابعت وزارة الصحة: لابد من غسيل اليد بالماء والصابون.



ملابس

وكانت وزارة الصحة والسكان، أكدت أن المحافظات التى سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هى "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدة المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعى، خاصة فى المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

أكدت وزارة الصحة والسكان أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 18252 حالة، من ضمنهم الـ 16737 متعافيًا.