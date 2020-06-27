شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر اليوم.. صرف 3.5مليار جنيه لمتضررى المواجهات الأمنية بشمال سيناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر ”الخليج 365” خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار فى مقدمتها، إعلان الحكومة صرف 3.5مليار جنيه مساعدات للمتضررين من المواجهات الأمنية بشمال سيناء.

الحكومة: صرف 3.5مليار جنيه مساعدات للمتضررين من المواجهات الأمنية بشمال سيناء

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريراَ من اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، حول ما تم من جهود نفذتها مختلف أجهزة الدولة المعنية لتعويض المتضررين من المواجهات الأمنية بين قوات إنفاذ القانون والعناصر الإرهابية، وذلك بمحافظة شمال سيناء، خلال الفترة من 1/10/2015 حتى 31/5/2020.

الأوقاف تحظر استخدام مكتبة المصاحف أو الكتب فى المساجد

وجهت وزارة الأوقاف مديرياتها والأئمة بعدم السماح باستخدام المكتبات الموجودة بالمساجد أو جمع المصاحف، مع ضرورة توجيه رواد المساجد باستمرار إلى مراعاة ذلك حرصًا منا على سلامتهم، وعدم تعرضهم للعدوى بفيروس كورونا أو نقلها لغيرهم، مع تعليق المرفق التالى عند المكتبات.

التعليم: سؤال القطعة فى إنجليزى الثانوية منقول من موقع دولى بإجراء تعديلات عليه

عقدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم السبت، اجتماعًا مع مشرفين عموم التقدير لمادة اللغة الإنجليزية على مستوى الجمهورية، لمناقشة إجراءات بداية تصحيح امتحان مادة اللغة الإنجليزية للشهادة الثانوية العامة للعام الدراسى 2019-2020.

اتحاد الكرة: 11 حالة إيجابية لكورونا فى الدورى ولم نكتشف حالات جديدة

كشف مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة أنه حنى الآن لم تظهر أى حالات إيجابية جديدة لأندية الدورى الممتاز التى أجرت مسحات لاختبار فيروس كورونا أمس، وهى أندية الإنتاج الحربى وطلائع الجيش بالإضافة إلى سموحة والاتحاد السكندرى.

تعرف على كيفية الإخطار عن الشقق المستأجرة عبر الموبايل.. فيديو

أتاحت وزارة الداخلية للمواطنين الحصول على الخدمات الإلكترونية للإخطار عن الشقق والمحلات والمزارع المستأجرة.

لايف الخليج 365.. قصة إنقاذ مريضة كورونا بـ"رئة صناعية" لأول مرة بمصر

تناول " الخليج 365" فى لايف إخبارى جديد قدمته الزميلة رغدة بكر، تفاصيل عملية إنقاذ حياة مريضة أُصيبت بفيروس كورونا المستجد، بتوصيلها على جهاز الإكمو (الرئة الصناعية) بمستشفى قصر العينى الفرنساوى، لأول مرة بمص، بعد فشل أجهزة التنفس الصناعى العادية، "تنقية الدم خارج الجسم"، وذلك بقيادة الدكتور أكرم عبد البارى أستاذ طب الحالات الحرجة، بالقصر العينى، ورئيس جمعية الإيكمو الدولية فصل جنوب غرب آسيا وإفريقيا، موجها الشكر لجامعة القاهرة وإدارة مستشفى القصر العينى.

إعدام الإرهابى عبد الرحيم المسمارى ورد فعل أهالى شهداء الواحات بلايف الخليج 365

بعد مرور 900 يوم تقريبًا على حادث "الواحات" الذى أدى إلى استشهاد عدد من أفراد الشرطة يوم 20 أكتوبر عام 2017، وصباح اليوم الموافق 27 يونيو 2020 تم تنفيذ حكم الإعدام شنقاَ على الإرهابى الليبيى عبد الرحيم المسمارى المتهم الرئيسى فى حادث الواحات الإرهابى الذى راح ضحيته 16 من قوات الأمن وإصابة 13 آخرين.

قمر التربيع الأول يزين سماء مصر والوطن العربى الليلة ويشاهد بالعين المجردة

يرصد القمر فى مرحلة التربيع الأول مساء اليوم السبت 6 ذو القعدة 1441 الموافق 27 يونيو 2020 بسماء الوطن العربى وهى فرصة مثالية للتصوير الفوتوغرافي.

غدا اجتماع للشركات الموردة لكمامات القماش لوضع آليات التوزيع ببطاقات التموين

تعقد الشركات الموردة لكمامات القماش اجتماعا غدا الأحد بالهيئة العامة للشراء الموحد لمعرفة الكميات التى سيتم توريدها إلى وزارة التموين تمهيدا لطرحها للمواطنين من خلال البطاقات، حيث سيتم وضع اليات للتوزيع وفقا لعدد الكمامات التى سيتم توفيرها من إجمالى الكميات المستهدفة وهى 40 مليون كمامة قماشية.

تنمية المشروعات: توفير 1.8 مليون فرصة عمل منذ 2014 بتمويلات 27.1 مليار جنيه

أعلن جهاز تنمية المشروعات، أنه نجح خلال الفترة من يوليو 2014 وحتى أبريل 2020 فى تمويل ما يزيد على 1,267 مليون مشروع صغير ومتناهى الصغر أتاحت ما يزيد على 1,85 مليون فرصة عمل بإجمالى تمويل قدره 27,1 مليار جنيه وهو ما يمثل 60% من أجمالى التمويل الذى تم ضخه لهذا القطاع خلال الفترة منذ يناير عام 1992 وحتى نهاية أبريل2020.

سد النهضة وإعدام إرهابى الواحات وفتح المساجد والكنائس فى موجز الخليج 365

تناول موجز ”الخليج 365”، للظهيرة أهم الأخبار والأحداث التى وقعت اليوم الجمعة، محليا وعالميا.

حى على الصلاة.. جولة بمساجد مصر فى أول أيام العودة (لايف الخليج 365)

تناول ”الخليج 365” فى لايف إخبارى جديد من صالة التحرير مع رغدة بكر، فتح مساجد مصر أبوابها أمام المصلين فى أول أيام تنفيذ قرار فتح دور العبادة، بتدابير احترازية، بعد 100 يوم من الإغلاق بسبب فيروس كورونا.

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فيديو.. الحكومة تستعرض جهود امتحانات الثانوية وسط إجراءات وقائية مشددة

وسط إجراءات وقائية وتدابير احترازية مشددة وغير مسبوقة تستمر امتحانات الثانوية العامة فى ظل تنسيق على أعلى مستوى بين أجهزة ومؤسسات الدولة المعنية لضمان سلامة وصحة جميع الطلاب وكافة أعضاء المنظومة التعليمية، وذلك فى إطار جهود الدولة لمكافحة فيروس "كورونا" وتوفير أجواء آمنة وصحية لجميع الطلاب أثناء أداء الامتحانات.

تعرف على مواعيد صرف دفعات العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات

تبدأ الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعى، صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات المستفيدين منها، أول شهر يوليو، وهما أصحاب المعاشات المستحقين للعلاوات الخمس، اعتبارا من 1 يوليو 2006 حتى 1 يوليو 2015 وحتى 2019 لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.

إنفوجراف.. أحكام تهم المسلم بعد إعادة فتح المساجد فى زمن كورونا

كشف مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية عن مجموعة أحكام تهم المسلم بعد إعادة فتح المساجد فى زمن كورونا.

5 خطوات لارتداء الكمامة بطريقة صحيحة × إنفوجراف

يعانى الكثيرون من عدم معرفة ارتداء الكمامة بطريقة صحيحة، مما يؤدى إلى عدم الحماية من فيروس كورونا، حيث ترك الأنف عارية وعدم تطهير الأيدى قبل ارتدائها، حيث أنه لابد من التأكد من ارتدائها بصورة سليمة حتى لا تؤدى إلى تأثيرات سلبية.

غرفة المنشآت السياحية: 46% من المطاعم تقدمت بطلبات للتشغيل الجزئى

أكد هشام وهبة، عضو مجلس إدارة غرفة المنشأت السياحية، حرص كافة المنشآت السياحية - أعضاء الجمعية العمومية للغرفة - على الالتزام بجميع بنود الضوابط والمعايير التى أقرتها وزارة السياحة كاشتراطات صحية لإعادة التشغيل التدريجى للمطاعم اعتبارًا من اليوم، مشيرًا إلى وجود اتفاق جماعى من قبل هذه المنشآت على ضبط الأداء والاستعداد لأية عمليات تفتيشية أو مراجعة من قبل اللجان المعنية للمراقبة والتفتيش والمتابعة.

التعليم توجه مقدرى درجات الثانوية العامة بتصحيح المسودة والأخذ بالدرجة الأعلى

تابع الدكتور رضا حجازى، رئيس امتحانات الثانوية العامة، أعمال التصحيح ورصد الدرجات بكنترول الثانوية العامة بمدرسة السنية، موجها مقدرى الدرجات بالدقة فى أعمال التصحيح والالتزام بالإجابات البديلة التى تم إقرارها فى نموذج الإجابة بعد التعديل، حيث تفقد لجان تقدير درجات الثانوية العامةللعام الدراسى 2020 بمقر السنية الثانوية بنات التابع الكنترول الحلمية قطاع القاهرة ج، يرافقه عبد الرحمن سيد رئيس لجنة الإدارة، وحسين الجندى رئيس كنترول الحلمية، وخالد نجاتى وكيل لجنة الإدارة.

إنفوجراف.. نهاية عبدالرحيم المسمارى أخطر إرهابى ومنفذ عملية الواحات الإرهابية

انتهت رحلة الإرهابى عبد الرحيم المسارى، بعد تنفيذ حكم الإعدام فى حقه، صباح اليوم، لاتهامه بالانضمام لجماعة إرهابية، والمنفذ لحادث الواحات الذى استشهد فيه 16 ضابطا وفردا من خيرة شباب الوطن.

بيان غريب لرئاسة وزراء إثيوبيا: البدء فى ملء سد النهضة خلال أسبوعين

فى الوقت الذى تم الإعلان عن الاتفاق على عدم ملء سد النهضة الاثوبى إلا بعد التوصل إلى اتفاق، وتشكيل لجنة من الدول الثلاث لبحث النقاط الخلافية خلال أسبوعين، أصدر مكتب رئيس الوزراء الإثيوبى آبى أحمد، بيانا غريبا اليوم السبت، قال فيه إنه من المقرر أن تبدأ إثيوبيا بملء سد النهضة فى غضون الأسبوعين المقبلين، حيث ستستمر أعمال البناء المتبقية.

بدء محاكمة 42 من أهالى شبر البهو بالدقهلية لمنعهم دفن الدكتورة سونيا 24يوليو

أعلنت محكمة جنايات أمن الدولة العليا بالمنصورة، عن بدء أولى جلسات محاكمة 42 متهمًا من أهالى قرية شبرا البهو، التابعة لمركز أجا بمحافظة الدقهلية، 24 يوليو القادم، كأول جلسات محاكمة المتهمين فى القضية رقم 1962 لسنة 2020 والمقيدة برقم 76 لسنة 2020 كلى أمن دولة طوارئ، لاتهامهم بالتجمهر ومنع دفن جثمان الدكتورة سونيا عبد العظيم عارف، والتى وافتها المنية جراء إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

مطار القاهرة يستقبل 645 من المصريين العالقين بالسعودية والإمارات

استقبل مطار القاهرة الدولى، مساء اليوم السبت، 4 رحلات طيران استثنائية على متنهما نحو 645 من المصريين العالقين، بالمملكة العربية السعودية، والإمارات، منذ تعليق الطيران إلى المطارات المصرية بسبب فيروس كورونا المستجد، وقالت مصادر مطلعه بمطار القاهرة، أن المطار استقبل رحلتين نظمتهما شركة مصر للطيران الاولى قادمة من مدينة جدة، على متنها 134 راكبا، والثانية قادمة من الرياض وتقل ايضا 134 راكبا، كما استقبل المطار رحلة الخطوط السعودية القادمة من جدة وعلى متنها 203 راكبا، واستقبل المطار رحلة خطوط العربية للطيران القادمة من مدينة الشارقة وعلى متنها 174 راكبا، من المصريين.

طريقة الحصول على الخدمات الإلكترونية لشئون المجندين عبر تليفونك.. فيديو

أتاحت وزارة الداخلية للمواطنين الحصول على الخدمات الإلكترونية للإدارة العامة لشئون المجندين المقدمة عبر بوابة الوزارة وتطبيق الهواتف المحمولة، وتقدم وزارة الداخلية خدمات للمواطنين عَبر موقعها الرسمى وتطبيقها الإلكترونى، فى إطار الإجراءات التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا، واستمرارًا لنهج وزارة الداخلية فى التخفيف عن كاهل المواطنين بتوفير الخدمات الجماهيرية التى تقدمها أجهزة الوزارة لهم بصورة مُيسرة.

أسقف سوهاج يقرر تأجيل فتح الكنائس لمنتصف يوليو تجنبا لزيادة حالات كورونا

قرر الأنبا باخوم أسقف سوهاج والمراغة تأجيل قرار فتح الكنائس حتى منتصف يوليو قائلًا فى بيان له اليوم: "تجنبًا لزيادة الإصابات بكورونا على أن ننظر فى القرار لاحقًا".

إيطاليا تطالب السراج بتحقيق الاستقرار فى ليبيا وفقا لقرارات مجلس الأمن

أبلغ رئيس الوزراء الإيطالى جوزيبى كونتى، رئيس حكومة الوفاق فايز السراج، بضرورة عمل جميع الأطراف الليبية من خلال مسار سياسى يحقق الاستقرار، وفقا لقرارات مجلس الأمن ومخرجات حوار برلين.

الأهلى والزمالك يواجهان الوداد والرجاء فى سبتمبر وإلغاء الأجندة الدولية

كشف مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة أنه تم الاستقرار من قبل الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" على استبدال الأجندة الدولية الخاصة بالمنتخبات فى شهر سبتمبر المقبل، بإقامة مباريات دورى أبطال أفريقيا والكونفدرالية خلال تلك الفترة.