فيديو.. أول يوليو الأطفال فى الحضانات.. وإجراءات وقائية مشددة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع عودة الحياة إلى طبيعتها، وفقا لإجراءات احترازية للحد من تفشى وباء كورونا، ينتظر الآباء معرفة موعد عودة الحضانات لاستقبال الأطفال، والإجراءات المتبعة لحمايتهم من خطر الإصابة بفيروس كورونا.
في هذا الفيديو، نتعرف معا على ما كشفت عنه الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، بشأن عودة الحضانات إلى ممارسة عملها، وكذلك الإجراءات المبدئية قبل الإعلان عن الشروط الواجب توافرها فى الحضانات..
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