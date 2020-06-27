شكرا لقرائتكم خبر عن رد فعل أهالى شهداء الواحات على إعدام "المسمارى".. فى لايف الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم الخليج 365 فى لايف على صفحته على فيسبوك، قدمه تامر اسماعيل صالح، لقاء حول إعدام الإرهابي عبد الرحيم المسماري، ورد فعل أهالى الشهداء عليه.

فبعد مرور 900 يوم تقريبًا على حادث "الواحات" الذى أدى إلى استشهاد عدد من أفراد الشرطة يوم 20 أكتوبر عام 2017، وصباح اليوم الموافق 27 يونيو 2020 تم تنفيذ حكم الإعدام شنقاَ على الإرهابى الليبيى عبد الرحيم المسمارى المتهم الرئيسى فى حادث الواحات الإرهابى الذى راح ضحيته 16 من قوات الأمن وإصابة 13 آخرين.

"الخليج 365" تناول كافة تفاصيل القضية فى لايف إخبارى جديد مع الزميل تامر إسماعيل، من خلال عرض تفاصيل القضية، ورد فعل أهالى الشهداء على تنفيذ حكم إعدام المتهم .

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قال حافظ شوشة، والد الشهيد النقيب أحمد شوشة، "اليوم هو العيد، اليوم ظهرت الشمس بعد أن تم الثأر لنجلى أحمد من هذا الإرهابى هشام عشماوي"، مشيرا إلى أن مصر حققت إنجازا هامًا بعد أن تمكنت من استرجاعه من ليبيا بالتعاون المشترك بين البلدين، وتابع "العائلة بالكامل شعرت بالارتياح بعد أن علمنا بخبر عشماوى، وأنه عندما قابل الرئيس عبد الفتاح السيسى، شعر أنه هو والد أحمد شوشة، وأنه مصمم على الثأر له واسترجاع حقه من جديد، وأوصل للجميع أنه لن يترك الإرهابيين قبل الانتقام لأبناء الوطن منهم.



تامر اسماعيل

وأضاف والد الشهيد النقيب أحمد شوشة، فى لقاء مع الخليج 365، أن ابنه التحق بكلية الشرطة لكى يخدم وطنه، وكان سعيدا بأنه التحق بالأمن المركزى، ومن خلال الدورات التى حصل عليها تدرج فى الترقيات وهو فى سن صغير.

كما ناقش الخليج 365 خلال اللايف مع الباحث فى شئون الجماعات المتطرفة سامح عيد، تفاصيل القضية وقصة الإرهابى بعد إعدامه وآثار تنفيذ حكم الإعدام على التكفيريين والإرهابيين.