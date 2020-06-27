شكرا لقرائتكم خبر عن التضامن: القطاع الخاص لم يستبعد من الاستفادة من العلاوات الخمسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صرحت نفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي رئيس مجلس ادارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بأن القطاع الخاص لم يستبعد من الاستفادة من العلاوات الخمسة وإنما هناك فئات لم تنطبق عليها شروط استحقاق العلاوات وهو ما تم إعلانه منذ الأسبوع الماضي. وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه منذ صدور القرار الرئاسي بصرف العلاوات الخاصة وجهت قيادات صندوق العاملين بالقطاع العام والخاص دراسة كافة حالات أصحاب المعاشات وموقفهم من الحصول علي متجمد العلاوات الخاصه سواء من المنتمين للمؤسسات الصحفية أو شركات القطاع العام أو منشأت القطاع الخاص ودراسة إمكانية استفادتهم من القرار الرئاسي بصرف العلاوات الخاصة. وأكدت القباج أن وزارة التضامن الاجتماعي حريصة علي مصالح اصحاب المعاشات وتسعي بكل السبل لأن يحصلوا علي كافة حقوقهم وكافة الامتيازات المتاحة وفق القانون ومقتضيات المصلحة العامة. Advertisements

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