شكرا لقرائتكم خبر عن مطار القاهرة يستقبل 3 رحلات استثنائية تقل 420 مصريا من العالقين بالسعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل مطار القاهرة الدولى، مساء اليوم السبت، 3 رحلات طيران اسثتنائية، على متنهم 420 مصريا من العالقين بالسعودية، منذ تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية بسبب فيروس كورونا المستجد.

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إن المطار استقبل رحلة لشركة الخطوط السعودية قادمة من الرياض وتقل حوالى 180 مصريا، ورحلة قادمة من الرياض على متنها 120 مصريا، ورحلة أخرى قادمة من جدة وتقل 120 مصريا، وقام أطباء الحجر الصحي تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحى بالمطار، بإجراء اختبارات قياس درجات الحرارة على جميع الركاب القادمين بصالة الوصول، وتم السماح بمغادرتهم إلى منازلهم لقضاء مدة العزل المنزلى المقررة بـ14 يوما.

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وكان الطيار محمد منار، وزير الطيران المدنى، أعلن عن عودة حوالى 57 ألفا من المصريين العالقين فى عدد من العواصم والمدن الدولية على متن 315 رحلة جوية استثنائية للشركة الوطنية مصر للطيران وشركة إير كايرو التابعة لوزارة الطيران المدنى، وذلك فى ضوء سعى الدولة المصرية نحو اتخاذ خطوات سريعة وعاجلة من أجل تلبية مطالب أبنائها المصريين العالقين بالخارج وعودتهم إلى أرض الوطن وفى إطار التكاتف والتكامل بين كافة مؤسسات الدولة الذى تشهده مصر خلال الفترة الحالية لمواجهة تداعيات الفيروس المستجد وضمان سلامة المواطن المصرى.