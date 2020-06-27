شكرا لقرائتكم خبر عن «مستقبل وطن» يشارك في تعقيم منازل أهالي سمالوط بالمنيا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
واصل المهندس محمد على الكيال، القيادي بحزب مستقبل وطن، تقديم المساعدات لسكان مركز سمالوط ومحافظة المنيا، لا سيما الأسر الأكثر احتياجًا للعبور بهم من الظروف الحالية.
وطالب «الكيال» جميع أهالي المنيا بالاصطفاف وراء الدولة في تعليماتها وتدابيرها الوقائية للمرور بسلام من الفترة الراهنة، معلنًا استمرار جهوده بالتعاون مع شباب مبادرة سمالوط كلنا واحد في تقديم كل أوجه الدعم لأهالي سمالوط، تلك الجهود التي بدأت بالتزامن مع انتشار فيروس كورونا وتأثر العديد من الأسر من أبناء قريته سلبًا بالجائحة.
وحرص على استمرار الخدمات المؤثرة التي استشعر بها المواطنون من أهالي مركز سمالوط في المنيا، حيث تكفل بتكاليف نقل مكتب بريد سمالوط لاستاد مركز شباب المدينة تنفيدا لقرار اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، هذه الخطوة التي لاقت استحسانًا كبيرًا لدي الأهالي، إضافة إلى تعاونه مع شباب مبادرة «سمالوط كلنا واحد» لتعقيم جميع المنازل ووزع عددا ضخما من الوجبات الغذائية على الأهالي.
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