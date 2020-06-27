شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الغربية: 3225 مسجدًا استقبلت المصلين وسط إجراءات وقائية لمواجهة كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، إن المساجد في الغربية والبالغ عددها 3225 مسجدًا استقبلت المصلين بعد إغلاق دام لمدة ثلاثة أشهر، والتزمت المساجد بكافة الاشتراطات والإجراءات الاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد بين المصلين.

جاء ذلك خلال جولته التفقدية، السبت، لمسجدي سيدي أحمد البدوي ومسجد الشيخة صباح بمدينة طنطا، والتي رافقه فيها الشيخ سيد عبدالمجيد وكيل وزاره الأوقاف بالغربية.

وأشاد محافظ الغربية بالتزام المصلون بارتداء الكمامات، وحرص كل منهم على احضار المصلاة الخاصة به، مع تطبيق التباعد الاجتماعي، وترك مسافة آمنة بين كل مصلي وآخر حرصًا على اتباع الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

كما وجه «رحمي» عادل داوود رئيس حي أول طنطا ومحمود عيسي رئيس حي ثان طنطا برفع الإشغالات من الشوارع المؤدية لمسجد سيدي أحمد البدوي.