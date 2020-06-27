شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل لجان بالمدارس الخاصة لاستقبال الراغبين بالالتحاق بالثانوي العام ببورسعيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، توجيهاته إلى قيادة مديرية التربية والتعليم بقيام المدارس الخاصة بتشكيل لجان لاستقبال الطلاب الراغبين في الالتحاق بالثانوي العام، على أن تقوم كل مدرسة بعمل تنسيق طبقا لرؤيتها، مشددًا على أهمية إجراء المقابلات الشخصية لكل من يتقدم إلى الالتحاق بالثانوي من أجل تحقيق الشفافية بين الجميع.

وقال «الغضبان» خلال الاجتماع الذي عقده مع مديري المدارس الخاصة، السبت، إن المدارس الخاصة تعتبر شريك أساسي في بناء الإنسان المصري وتحمل نفس الرسالة السامية في تنشئة الأجيال وتساهم في بناء عقل ووجدان ثروة مصر من الأجيال الصاعدة، مؤكدًا أن العام الدراسي الجديد يمثل نقطة تحدي كبيرة للمعلم والطالب مشيرًا إلى أن هناك اسلوب عمل جديد سيتم تطبيقه في المدرسة من خلال أسلوب مختلف يتمثل في نظام الفصل الدوار الذي سيتم تطبيقه بجميع المدارس الإعدادي والثانوي وهو نظام جيد يساعد على سرعة استيعاب الطالب للمواد الدراسية ومنع تشتيت ذهن الطالب.