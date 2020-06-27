شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة شقيق الفنان محمود عزب بعد إصابته بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلن الفنان محمود عزب عن وفاة شقيقه حمدي اليوم السبت بعد إصابته بفيروس كورونا وكتب الفنان محمود عزب على صفحته عبر فيسبوك «إنا لله وإنا إليه راجعون.. شقيقي حمدي لم أفارقه لحظة من عمري». ورحل شقيق الفنان محمود عزب بعد أيام قليلة من دخوله المستشفي حيث سيكون العزاء على مقابر العائلة بالغربية . الوضع في مصر Advertisements

اصابات 62,755

تعافي 16,737

وفيات 2,620

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