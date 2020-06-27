شكرا لقرائتكم خبر عن «الداخلية» تقدم خدمات للمواطنين عَبر موقعها الرسمي وتطبيقها الإلكتروني (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في إطار الإجراءات التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، واستمراراً لنهج وزارة الداخلية في التخفيف عن كاهل المواطنين بتوفير الخدمات الجماهيرية التي تقدمها أجهزة الوزارة لهم بصورة مُيسرة، قامت وزارة الداخلية بتوفير إمكانية حصول المواطنين على تلك الخدمات عَبر موقعها الإلكترونى على شبكة الإنترنت (https://moi.gov.eg)،أو عبر تطبيق الوزارة على الهواتف المحمولة.

حيث يتاح للمواطنين الدخول على موقع الوزارة المُشار إليه واختيار الخدمات المراد الحصول عليها، ويكون تسديد الرسوم لهذه الخدمات عبر كافة آليات السداد الإلكتروني، ليتم عقب ذلك إرسال وثائق الخدمات عبر البريد المصرى على عناوين المواطنين المثبتة بحساباتهم على موقع الوزارة.

للمزيد من المعلومات يرجى الدخول على رابط موقع وزارة الداخلية على شبكة الإنترنت (https://moi.gov.eg).