شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ البحيرة: فحص 1131 مواطنًا فى حملة 100 مليون صحة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، إنه تم فحص 1131 مواطنًا بنطاق المحافظة في ثالث أيام الحملة عبارة عن 643 حالة صرف علاج لقرارات سارية على نفقة الدولة، و296 حالة تجديد قرار وصرف العلاج 192 حالة إصدار قرار جديد علاج على نفقه الدولة.

وأضاف أن ذلك يأتى فى إطار متابعه فاعليات مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، 100 مليون صحة التى انطلقت الاثنين، بهدف متابعة وعلاج الأمراض المزمنة وغير السارية، من خلال الوحدات الصحية والمراكز الطبية والعيادات الخارجية بالمستشفيات والقوافل الطبية والتي تم تجهيزها لاستقبال المرضى لتقديم الخدمات الطبية والصحية لهم ، وصرف العلاج بالمجان.

وأشار «آمنة» إلى أنه يتم صرف الأدوية بالنسبة للمنتفعين من قرارات العلاج على نفقة الدولة أو الخاضعين للتأمين الصحي، بكميات تكفى لثلاثة أشهر وبإمكان هذه الفئة، إجراء الأشعة والتحاليل والفحوصات اللازمة في أقرب مركز أو معمل خاص، حيث تعاقدت وزارة الصحة مع تلك المراكز والمعامل لتقديم الخدمة والتيسير على المواطنين.