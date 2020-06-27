شكرا لقرائتكم خبر عن نقل موقف ورفع سوق وغلق مقهى.. نتائج جولة محافظ الجيزة اليوم (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، حي شمال الجيزة للوقوف على مدى التزام المقاهي والمطاعم بتنفيذ الإجراءات الإحترازية والضوابط ومدى توافر المطهرات وارتداء الكمامات ومراعات المسافات والتباعد بين الترابيزات والطاولات خاصة بالمناطق الشعبية التي تشهد كثافات عالية من المواطنين وذلك في إطار حرص المحافظة على متابعة تطبيق الإجراءات والضوابط التي تم وضعها بكل حزم للحد من أنتشار فيروس كورونا.

ووجه المحافظ رئيس حي شمال بضرورة المرور الدوري على المطاعم والمقاهي لمتابعة مدي التزامهم بالأشتراطات والتدابير التي إتخذتها الدولة لفتح المنشأت لعودة الانشطة الاقتصادية تدريجيا مع تكثيف الحملات على مدار اليوم وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الغير ملتزمين.

وخلال الجولة ضبط محافظ الجيزة مقهي بشارع بشتيل لم تلتزم بالضوابط والاشتراطات المحددة وأرتداء الرواد الكمامة وعدم مراعاة المسافات بين الترابيزات إلى جانب تعديه على الطريق العام حيث تم تحذيره في حال تكرام المخالفة سيتم إتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

ووجه المحافظ رؤساء الاحياء والمراكز والمدن بشن حملات يوميه على المطاعم والمقاهي مؤكدا ان الغلق والتشميع والغرامة والملاحقة القانونية ستكون مصير المنشأت المخالفة.

كما حرص المحافظ على تفقد نفق المنيرة والمنطقة بعد أخلاءها ورفع الباعة الجائلين منها ووضع حواجز إسمنتية لعدم تكرار تعدي الباعة الجائلين عليها مرة أخرى وذلك في إطار خطة المحافظة في مواجهه الأسواق العشوائية للحد من تفشي فيروس كورونا إلى جانب قيام الباعة الجائلين بالتعدي على نهر الطريق والنفق بشكل كامل مما يتسبب إلى وجود تكدسات مرورية عالية بالمنطقة واعاقة سير حركة المواطنين.

ووجه محافظ الجيزة باستغلال المحلات الموجودة اعلي نفق المنيرة التابعة لجهاز رعاية الشباب وتأجيرها للشباب والباعة المستحقين والجادين للمساهمة في تشغيل الشباب مع تعديل لائحة الأسعار بما تتناسب مع الوضع الحالي.

كما قام المحافظ بإيقاف تصريح حفر لأحدي شركات المرافق بشارع ترعة السواحل لقيامها بأعمال الحفر دون التنسيق مع الحي ووجه برفع كافة الأدوات المستخدمة في الحفر وتحرير محضرا بالواقعه نظرا لان الشارع مرصوف حديثا.

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واكد المحافظ خلال تفقده حالة النظافة بشوارع الأقصر والبوهي والوحدة وترعة السواحل على ترميم الجزيرة الوسطي بشارع الوحدة والتشديد بعدم استخدام معدة اللودر في رفع مخلفات القمامة لعدم اتلاف الأرصفة والبلدورات.

كما شدد المحافظ خلال الجولة على رئيس جهاز السرفيس بشن حملة فورية لنقل موقف لسيارات السرفيس بطريق بشتيل لقيامه بالتعدي على الطريق العام مما يؤثر على حركة المرور بالشارع والمنطقة بشكل عام.