شكرا لقرائتكم خبر عن «شباب ورياضة الإسكندرية» تطلق «be safe» لتعقيم وتطهير ١٠٤ مسجد (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة صفاء الشريف، وكيل وزارة الشباب والرياضة في الإسكندرية، إن وزارة الشباب والرياضة ممثلة في المديرية اطلقت مبادرة مجتمعية للمساعدة في تطهير وتعقيم دور العبادة تحت شعار be_safe أي «كن امنا» تزامنا مع إعادة فتح دور العبادة اليوم السبت وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء.

وأوضحت الشريف أنه بناءً على القرارات التي أعلن عنها المهندس مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء خلال المؤتمر الصحفى المنعقد يوم الثلاثاء ٢٣ يونيو ٢٠٢٠ بشأن فتح دور العباده للصلوات اليومية، وايماء إلى بروتوكول التعاون بين وزارة الشباب والرياضة برئاسه الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، ووزارة الأوقاف برئاسه الدكتور محمد مختار جمعه وزير الأوقاف بتنفيذ برتوكول الصحه لفتح دور العباده be safe قامت الفرق الكشفية والإرشادية والجواله وأندية التطوع وبرلمان الشباب بتوزيع الكمامات على المصلين والمطهرات قبل دخول دار العباده وذلك بمسجد القائد إبراهيم.

وأشارت إلى أنه شارك في المبادرة ١٥٨٨ متطوعا من الشباب والفتيات ينتكون إلى ٤٥ مركز شباب على مستوى المحافظة.

مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية تساهم في تعقيم وتطهير ١٠٤ مسجدا

مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية تساهم في تعقيم وتطهير ١٠٤ مسجدا

مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية تساهم في تعقيم وتطهير ١٠٤ مسجدا

مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية تساهم في تعقيم وتطهير ١٠٤ مسجدا

مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية تساهم في تعقيم وتطهير ١٠٤ مسجدا

مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية تساهم في تعقيم وتطهير ١٠٤ مسجدا

مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية تساهم في تعقيم وتطهير ١٠٤ مسجدا