شكرا لقرائتكم خبر عن «الطيران المدني»: استقبال ٣٧ رحلة من وجهات أوربية وعربية وإفريقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف مصدر بوزارة الطيران المدني، أن المطارات المصرية تستقبل على مدار، اليوم السبت، 37 رحلة طيران ركاب وبضائع دولية وداخلية وخاصة، تقل على متنها 3936 راكب مصري، قادمين من عدة دول وجهات أوربية وعربية وإفريقية.

وأضاف المصدر لـ «المصري اليوم»، أن صالات الوصول بمطارت القاهرة وأسيوط وسوهاج سوف تستقبل خلال الـ 24 ساعة القادمة رحلات وصول من عدة دول منهم، الكويت والسعودية، والإمارات، وعمان، والسودان، إضافة لعدة عواصم أوروبية.

كان الطيار محمد منار، وزير الطيران المدني، أعلن عن عودة حوالي 57 ألف من المصريين العالقين في عدد من العواصم والمدن الدولية على متن 315 رحلة جوية استثنائية للشركة الوطنية مصر للطيران وشركة اير كايرو التابعة لوزارة الطيران المدني، وذلك في ضوء سعى الدولة المصرية نحو اتخاذ خطوات سريعة وعاجلة من أجل تلبية مطالب أبنائها المصريين العالقين بالخارج وعودتهم إلى أرض الوطن وفي إطار التكاتف والتكامل بين كافة مؤسسات الدولة الذي تشهده مصر خلال الفترة الحالية لمواجهة تداعيات الفيروس المستجد وضمان سلامة المواطن المصري .